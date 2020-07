La météo en France sera estivale ce samedi 18 juillet

publié le 18/07/2020 à 07:20

Après plusieurs jours marqués par un ciel nuageux, le temps va progressivement s'améliorer ce samedi 18 juillet, où l'atmosphère se réchauffera. Durant la matinée, les plaques de grisaille seront encore fréquentes sur la Bretagne, la Normandie ou encore le Pays basque, tandis que le ciel sera chargé sur les Hauts de France et le Grand Est. Quelques brumes ou brouillards seront vite dissipés.

En journée, les plaques de nuages bas ne résisteront que le long de la Manche. Sur le quart nord-est, le ciel sera partagé entre cumulus et éclaircies et ailleurs, le ciel sera généralement bien dégagé. Sur les Alpes du sud et le relief corse, le temps sera à nouveau orageux en journée et des ondées déborderont parfois sur l'est du Var et la côte d'Azur.

Mistral et tramontane souffleront encore modérément en début de journée avant de se calmer dans l'après-midi. Les températures minimales iront de 11 à 17 degrés en général du nord au sud et de 15 à 22 degrés près de la Grande Bleue. Les maximales, en hausse, iront de 20 à 25 degrés près de la Manche et de 26 à 31 degrés dans le reste du pays.