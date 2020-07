La météo maussade de ce vendredi 17 juillet

publié le 17/07/2020 à 06:20

Ce vendredi 17 juillet, le temps sera dominé par les nuages, sauf dans le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, le ciel sera souvent très nuageux et couvert sur la majeure partie du pays. L'ambiance sera grise et même parfois humide du fait de quelques bruines ou ondées pouvant tomber au sud de la Garonne et en Alsace.

Une lente amélioration se dessinera sur le sud-ouest l'après-midi mais les nuages resteront accrochés aux Pyrénées. Ailleurs, l'évolution sera plus favorable, avec des éclaircies et un temps devenant variable et lumineux. Sur les côtes de la Manche, des nuages bas gagneront progressivement du terrain en cours d'après-midi.

Dans le sud-est, épargné par le mauvais temps cette semaine, le soleil dominera largement du matin au soir, excepté sur le sud des Alpes et les reliefs corses où des nuages instables bourgeonneront rapidement. Ils engendreront par la suite des averses orageuses, localement fortes.

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 20 degrés proche du littoral. Les maximales quant à elles atteindront 27 à 32 degrés sur le pourtour méditerranéen, voire même localement plus du côté de l'Hérault et le Var. Il fera le matin de 12 à 18 degrés en général, 20 à 28 degrés sur les côtes de la Manche sous les plus belles éclaircies.