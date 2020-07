La météo nuageuse de ce jeudi 16 juillet en France

publié le 16/07/2020 à 06:21

Le temps de ce jeudi 16 juillet sera dominé par les nuages, sur une large partie de l'Hexagone, sauf dans le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera généralement chargé sur la plupart des régions, en particulier le matin avec quelques légères pluies sur le nord-est et le Pays basque.

L'après-midi, les éclaircies auront tendance à s'élargir sur la côte Atlantique, alors que des petites pluies circuleront le long des frontières du nord-est. Sur les Alpes frontalières, l'est des Pyrénées et la montagne corse, quelques averses parfois orageuses sont également à prévoir dans l'après-midi.

Sur les régions méditerranéennes en revanche, mistral et tramontane dégageront le ciel et les rafales devraient atteindre 60 à 80 km/h autour du golfe du Lion et en vallée du Rhône. Il fera doux durant la matinée sur une large partie du pays avec des températures comprises entre 12 et 16 degrés en général. Dans l'après-midi, les maximales iront de 20 à 24 degrés sur le nord et l'est du pays, 23 à 28 degrés au sud de la Loire et 27 à 31 sur le Sud-Est.