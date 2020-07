publié le 15/07/2020 à 06:26

Ce mercredi 15 juillet, le temps sera humide à l'Est et les températures peu élevées pour un mois de juillet, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera très nuageux le matin du Grand Est à l'Auvergne, avec quelques pluies intermittentes. Ce temps maussade se repliera sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord dans l'après-midi.

Le temps sera de plus en plus sec en allant vers l'ouest. Les éclaircies, timides du Nord au Centre, s'élargiront près de l'océan. Le ciel restera chargé du Massif central aux Pyrénées, avec des averses sur le relief en journée. L'atmosphère un peu humide ne sera pas très chaude pour un mois de juillet, sensation qui sera accentuée par un vent de nord-ouest sensible.

Sur les régions méditerranéennes, mistral et tramontane dégageront le ciel, les rafales atteignant 60 à 80 km/h en bord de mer. Sur les Alpes frontalières et la montagne corse, quelques orages ponctuels seront encore possibles l'après-midi. Les températures seront en légère baisse. Les minimales iront de 11 à 17 degrés en général du nord au sud, près de 20 degrés autour de l'Atlantique. Les maximales iront de 19 à 24 degrés sur la moitié nord et le Massif central, 22 à 30 degrés du Sud-Ouest à la Provence.