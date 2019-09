publié le 28/09/2019 à 17:31

Le département du Pas-de-Calais (Hauts-de-France) a été placé en vigilance orange vagues-submersion par Météo-France pour la journée de dimanche, à partir de 11h00 et jusqu'à 17h00, dans un contexte de grandes marées, selon le bulletin émis samedi après-midi à 16h.

"Une dépression atlantique, circulant sur le sud des îles britanniques, est à l'origine de vent fort de secteur Sud-ouest sur la Manche. Ce vent de secteur Sud-Ouest se renforce cette nuit de samedi à dimanche sur toute la Manche, et génère de fortes vagues atteignant l'Est de la Manche dimanche matin", a écrit Météo France.

L'organisme vous conseille d’éviter de circuler en bord de mer et si nécessaire, de circuler avec précaution en limitant votre vitesse et de ne pas vous engager sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées. Pour les personnes habitant au bord de mer, fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer et protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.