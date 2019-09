publié le 26/09/2019 à 06:05

L'été particulièrement chaud a laissé place à l'automne, depuis lundi 23 septembre. Pour l'instant, les températures sont plutôt clémentes et cela devrait continuer. L'automne sera plus chaud que la moyenne, selon les prévisions de Météo France pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Les températures ont en effet 50% des chance d'être plus élevées que la coutume saisonnière. "Les effets combinés du changement climatique et d'une occurrence renforcée des flux de sud-ouest sur l'Europe devraient engendrer des températures supérieures aux normales de saison sur une grande partie du continent", a déclaré Météo France.



Côté précipitations, la France oscillera entre deux tendances. En effet, au Nord-Ouest de l'Europe, les modèles météorologiques prévoient des précipitations plus importantes que la moyenne. Dans le Sud-Est, à l'inverse, le temps est plus sec qu'à la normale, restant sur la ligne de cet été. La France est donc coincée entre deux zones.

La tendance est donnée, même si Météo France rappelle que les prévisions sont plus stables pour les températures que pour les précipitations.

Les prévisions des températures pour l'automne Crédit : Météo France