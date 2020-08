publié le 26/08/2020 à 06:39

Le temps sera relativement ensoleillé sur une grande partie du pays, ce mercredi 26 août, malgré un voile nuageux d'altitude parfois dense le matin sur les régions du centre, selon des prévisions de Météo-France.

Toutefois les départements du sud-ouest se réveilleront sous une forte nébulosité accompagnée de quelques gouttes. Le nord et les côtes de la Manche seront passagèrement chargés en nuages en cours de journée, avec quelques averses possibles. Les nuages se dissiperont progressivement sur tout le sud du pays.

Le vent d'Ouest à Sud-Ouest restera modéré à assez fort en journée sur les côtes de la Manche, le Nord et la Corse, avec des rafales pouvant atteindre les 70 à 80 km/h. Les températures minimales s'échelonneront de 14 à 18 degrés, localement 18 à 20 degrés sur le sud et l'est, puis jusqu'à 20 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen.

Les maximales s'échelonneront de 19 à 23 degrés sur la Bretagne et les départements le long de la Manche, de 23 à 28 degrés sur les régions du centre et dans l'est, puis de 28 à 31 degrés sur le sud, localement 32 à 35 degrés dans les Bouches-du- Rhône et la Côte d'Azur.