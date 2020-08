Orages : Météo France place 11 départements en vigilance orange

publié le 15/08/2020 à 16:24

Les orages continuent de s'abattre sur le pays. Météo France a placé onze départements de l'ouest et du centre-ouest en vigilance orange, samedi 15 août en milieu d'après-midi. Un épisode orageux actif est attendu avec de fortes intensités pluvieuses, de violentes rafales, une forte activité électrique et un risque de grêle.

Sont concernés les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, de l'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne. 67 départements sont par ailleurs en vigilance jaune, seuls le quart sud-est, la Corse et l'Alsace étant en vert.

"En cours de soirée et la nuit prochaine, un système orageux mobile abordera la côte atlantique et s'enfoncera rapidement sur le sud des Pays-de-Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Centre, précise Météo France dans son bulletin de 16 heures. À son passage, on attend une forte activité électrique, de violentes rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h voire très localement un peu plus, de fortes intensités pluvieuses".

Après les orages de la nuit, le temps restera agité en début de journée du Limousin à la Normandie avec de nombreuses averses orageuses, pouvant être assez soutenues par endroits. Ces orages se décaleront en matinée vers l'est, du Massif central à la région parisienne, puis sur les Hauts de France.

À l'arrière, le temps sera temporairement plus calme avec seulement quelques averses et des éclaircies se développant. Les ondées seront plus fréquentes sur la Bretagne, avec des coups de tonnerre encore possibles. De nouveaux orages se développeront de la Charente à la frontière belge dans l'après-midi.