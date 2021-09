Météo France place 32 départements en vigilance orange aux orages

Les températures très chaudes de ces dernières heures laissent la place aux orages et fortes précipitations. Météo France a placé ce mercredi 8 septembre 32 départements du pays en vigilance orange aux orages. Le département de l'Aude est aussi en alerte orange pluie-inondation.

Dans le détail, les départements concernés sont : l'Allier, l'Aude, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.



L'institut météorologique indique que des orages localement forts, parfois accompagnés de grêle, touchent déjà l’ouest "des Pays de Loire et le sud Bretagne en cette fin de nuit (départements 44 et 56 principalement)". Cet axe orageux va ensuite progressivement se décaler vers le centre du pays.