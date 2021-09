Météo France place 7 départements du Sud en vigilance orange orages et pluie-inondation

Ce mardi 14 septembre, Météo France a placé sept départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation. L'institut météorologique parle d'un "épisode pluvio-orageux" qui nécessite une attention particulière.

Prudence si vous vous trouvez dans l'Aveyron (12), le Gard (30), la Haute-Garonne (31), l'Hérault (34), le Lot (46), le Tarn (81) ou le Tarn-et-Garonne (82). Ces sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France ce mardi.

Les perturbations orageuses se poursuivent dans le Sud-Est où des orages "localement violents et peu mobiles" touchent plus particulièrement le Gard et le nord de l'Hérault. Météo France précise qu'outre les orages, de la grêle et de fortes rafales de vent sont à prévoir. Les orages "pourront donner 80 à 100 mm (de pluie, ndlr) voire plus", précisent encore les prévisionnistes. Le calme devrait revenir au cours de l'après-midi, les perturbations s'estompant petit à petit.

En Midi-Pyrénées c'est en milieu d'après-midi que la situation va se dégrader avec "le déclenchement d'orages d'abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne" avant d'atteindre le Lot, le Tarn et l'Aveyron en fin d'après-midi, indique Météo France. "Ces orages s'annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses", précise l'administration. Les orages devraient s'évacuer par l'Est entre la fin de la nuit et le début de matinée mercredi pour "une fin d’événement prévue à 8h mercredi matin".