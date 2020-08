Fortes Chaleurs : peut-on boire autant que l'on veut lorsqu'il fait chaud ?

publié le 31/07/2020 à 08:01

Lorsque les températures augmentent, il est essentiel de lutter contre la déshydratation. Boire de l'eau nous est essentiel mais jusqu'à quel point pouvons-nous nous hydrater ?

En effet, selon le site de Santé Publique France, les épisodes de canicule devraient se multiplier dans les prochaines années et durer jusqu'à 5 fois plus longtemps. D'où l'importance de s'hydrater. Mais boire en trop grande quantité pourrait être mauvais pour la santé et entraîner de graves conséquences chez certains individus.

Composé à plus de 60% d'eau, un corps d'adulte en élimine jusqu'à 2,5 litres par jour à cause de la respiration, de la transpiration, des urines... Remplacer cette quantité d'eau manquante est donc primordial pour que l'équilibre de l'organisme soit maintenu. Le sacro-saint principe du 1,5 litre d'eau par jour, conseillé par les nutritionnistes, est devenu un réflexe chez beaucoup de personnes, notamment en début de grosses chaleurs.

Trouver un juste milieu dans sa consommation

Pour savoir quelle quantité boire, compter 30 ml d'eau par kilo, auxquels s'ajoutent les fruits et légumes. À cela, il faut également ajouter 0,5 litre par degré au-dessus de 38°C.

Enfin, Alexandra Murcier, nutritionniste et diététicienne contactée par RTL.fr, rappelle les règles de base : "Il faut boire 1,5 litre d'eau pure par jour (une quantité à adapter selon les morphologies et l'intensité de l'activité physique) ; il faut également penser à boire avant d'avoir soif, car lorsqu'on a soif, cela signifie que l'on est déjà en situation de déshydratation ; manger des fruits et des légumes est important également ; pour les grands sportifs, ne pas hésiter à boire jusqu'à 3 litres d'eau avant, pendant et après l'activité physique".

Boire de l'eau, mais avec modération

Loin de faire maigrir ou de prévenir les problèmes rénaux, boire trop d'eau (à partir de 3 litres) pourrait en revanche provoquer des conséquences gênantes.

Selon Alexandra Murcier, "trop boire peut entraîner une perte importante d'ions, de sodium et de potassium et créer ainsi un déséquilibre hydrique". Et une intoxication à l'eau est bel et bien possible, notamment pour les potomaniaques qui peuvent consommer une dizaine de litres d'eau par jour !

Des risques existent également chez les personnes souffrant d'hypertension et buvant des liquides trop riches en sel comme les boissons gazeuses ou les sodas.