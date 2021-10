EN DIRECT - Intempéries dans le Sud-Est : trafic interrompu, écoles fermées... Suivez la situation

Pour la première fois de son histoire, les Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance rouge aux inondations ce lundi 4 octobre. "On va connaître un épisode orageux sans précédent", a prévenu dans la matinée le maire de Marseille Benoît Payan. Dans la ville, des rues entières ont déjà été inondées et des habitants d'un quartier de Marseille menacé d'inondation ont été évacués dans le calme. Dans la nuit à Marseille, il est tombé en une nuit "l'équivalent de plusieurs mois de précipitations", jusqu'à 180 mm d'eau a indiqué Météo-France

Que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou le Var, les parents ont été appelés à venir chercher leurs enfants à l'école et à rester chez eux face des pluies torrentielles.

Un nouvel épisode orageux va venir s'abattre sur la région dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé "à toutes les personnes dans le Sud de faire très attention", au micro de BFMTV.

Suivez la situation dans le Sud-Est

15h30 - 123 personnes ont été évacuées de zones à risque, "par prévention ou suite à des sinistres déjà constatés", indique la mairie de Marseille dans un communiqué.



15h28 - La présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans les communes des Bouches-du-Rhône touchées par les intempéries.



15h24 - Dans les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange, les villes Nice et Cannes ont décidé de fermer les parcs et jardins.



15h20 - La SNCF annonce avoir décidé d’arrêter la circulation sur les principales lignes ferroviaires au départ et à l’arrivée de Marseille. La circulation est ainsi entièrement coupée entre Marseille et Aix-en-Provence, Marseille et Toulon, Marseille et Martigues, Marseille et Avignon et enfin Marseille et Nîmes. Les TER, TGV et OUIGO entre Marseille et Nice sont également supprimés. Les TGV et OUIGO entre Marseille et Paris circulent en revanche normalement.



15h16 - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce lundi "à toutes les personnes dans le Sud de faire très attention". "Il a plu et il va peut-être pleuvoir l'équivalent de plusieurs mois de précipitation dans le sud de la France", a alerté Gérald Darmanin.



15h12 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré aux intempéries qui frappent le Sud-Est de la France.