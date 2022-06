DOCUMENT RTL - Femme morte à Rouen : l'homme qui l'a trouvée évoque une "image choquante et traumatisante"

La France a été frappée par les orages, samedi 4 juin. Du jamais vu depuis 20 ans, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a dressé un premier bilan, dimanche, faisant état d'un mort et de 15 blessés, dont deux graves.

La défunte a été emportée par une coulée de boue à Rouen (Normandie), samedi soir, et noyée après avoir été coincée sous une voiture. C'est Mathieu, encore sous le choc, qui l'a retrouvée.

Après les orages, "il y avait un énorme torrent d'eau dans la rue Verte. Et j'ai remarqué que la voiture de la voisine était en biseau dans la rue, qu'elle gênait. J'ai alors mis mes bottes pour la déplacer. Quand je me suis avancé vers la voiture, j'ai vu le corps de cette dame. J'ai essayé de la sortir mais sa jambe était coincée. En prenant le pouls, je me suis rendu compte qu'elle était décédée", raconte-t-il évoquant une "image choquante et traumatisante" qui lui reste en tête.

