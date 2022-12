Dîner des fêtes : le menu du groupe Lenôtre

Comment composer son menu de Noël ? RTL s'est rendu du côté du groupe pâtissier et traiteur Lenôtre pour s'inspirer. Leur thème cet hiver est "un Noël au chalet". On commence leur diner avec un plateau composé de foie gras, homard, gambas et Saint-Jacques. Le groupe Lenôtre prépare aussi pour ses clients ses classiques : foie gras pain d'épice et chapon de Noël.

Mais le plus important le 24 décembre au soir est encore le dessert. La buche signature du groupe Lenôtre suit le thème "un Noël au chalet" puisqu'elle représente une cabane de montagne. Le chef pâtissier Etienne Leroy détaille sa création : "On a fait le chalet tout en chocolat avec le toit de guimauve. La bûche vient se glisser à l'intérieur, et a les saveurs du lait de poule : la vanille, la cannelle, et une crème parfumée avec le muscovado", un sucre de canne complet.

