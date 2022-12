Chapon, dinde, poularde, pintade, oie et même poulet... Il y a du choix pour la volaille de Noël et encore plus de manières de la cuisiner. Pour vous aider à vous y retrouver et choisir la meilleure viande pour les fêtes, Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France Boucher 2015, livre ce lundi 19 décembre ses conseils au micro de RTL.

Pour un esprit de fête et les grandes tablées, il recommande alors d'abandonner le poulet du dimanche de se tourner vers "les volailles festives, dites grasses, comme la dinde, le chapon et la poularde". Cette dernière est d'ailleurs très tendance cette année. Avec des familles qui fêtent "de plus en plus plusieurs Noël", opter pour une volaille plus petite, mais festive séduit en effet de plus en plus.

Il reste cependant peu de temps pour se décider : la plupart des professionnels de vont pas tarder à fermer leurs carnets de commandes. Et attention, la viande sera plus chère cette année, en raison de l'inflation. Pour servir un beau chapon de Bresse, comptez alors environ "50 euros le kilo", tandis que vous pourrez "trouver du fermier à 20 euros le kilo". En moyenne, une très belle volaille pour six à huit personnes, soit environ 2 à 2,5 kilos, revient "entre 70 et 80 euros la pièce, soit 10 euros par personne", indique Romain Leboeuf.

Une fois achetée et préparée, il ne restera plus qu'à cuire votre volaille. En plus de penser à l'arroser régulièrement, "démarrez plutôt à four basse température, voire froid", conseille-t-il. Pour lui, "plus la pièce est grosse, plus on démarre doucement", et plus on fera sensation auprès de ses convives.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info