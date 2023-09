L'angoisse d'un couple prise au piège dans sa voiture, en plein cœur des violents orages qui se sont abattus lundi 18 septembre en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'est passé à Beaurepaire, en Isère, où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement quelques heures. Un torrent a déferlé sur Bernard et Christiane au moment où ils traversaient un carrefour. Ils ont vu l'eau monter peu à peu, jusqu'à l'intervention des secours.

"On est juste arrivés au moment où toute l'eau dégringolait sur ce carrefour. Je me suis retrouvé dans une énorme marre de flotte. D'un coup, la voiture s'est mis à flotter, l'eau montait dans la voiture, au niveau des sièges", raconte Bernard au micro de RTL. "C'était le moment le plus impressionnant. Parce que quand vous êtes dans la voiture fermée et vous voyez l'eau monter, la voiture qui se met à flotter comme un bateau. On est un peu stressé quand même", se souvient Christiane.

Le couple a été secouru par les Ponts et chaussées. "Quand ils ont vu l'ampleur que l'événement prenait, ils sont venus nous chercher. Et la voiture est encore là, au milieu du carrefour dans l'eau, à flotter", explique Bernard.

