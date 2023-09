Découvrez un moyen simple d'améliorer la qualité de vie de votre chat

C’est une étude publiée en 2023, menée auprès de 1.500 propriétaires de chats dans 55 pays qui vient apporter un nouvel élément pour bien prendre soin de son chat au quotidien. Ils ont cherché à mesurer les bienfaits du jeu sur la santé du chat et son bien-être au quotidien. Les chats enrôlés dans l’étude, avec lesquels les propriétaires passaient du temps à jouer, avaient une meilleure qualité de vie.



Ensuite plus on joue souvent avec son chat, plus on varie les jeux, et plus on alterne : parfois c’est le chat qui initie le moment de jeu, parfois c’est à l’initiative du propriétaire, et bien tout cela favorise une meilleure qualité de relation du chat avec son humain. Et inversement, les chats qui n’avaient pas la chance de jouer souvent à la maison étaient plus souvent que les autres en proie au stress, à la frustration…



Eh oui, l’ennui d’un chat peut être à l’origine de troubles du comportement : s’attraper la queue, chasser tout ce qui bouge et même les chevilles des humains qui passent d’une pièce à l’autre, miauler de façon excessive...



Les 5 conseils clés pour bien jouer avec son chat

Chaque chat a sa préférence en terme de jouets, de mouvements qu’on exécute, ras du sol ou sollicitant plutôt des sauts. Ne jamais jouer avec les mains en première ligne.

Mes 5 conseils :

