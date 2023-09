Les mystères de l'odorat du chat levés

On sait que les chats ont une vue perçante, ils peuvent même voir dans la quasi-obscurité, ils ont une ouïe très développée, avec des oreilles qu’ils sont capables de mobiliser dans toutes les directions pour capter les sons. Ils ont aussi un très bon toucher, grâce à des vibrisses, réparties à différents endroits de leur corps.

Mais le goût, ce n’est pas leur fort. Et l’odorat avait jusqu’alors été un peu délaissé, il faut dire que les chiens tenaient haut la main le palmarès ! Une nouvelle étude vient de montrer que l’anatomie du nez du chat était extrêmement complexe et … très efficace. Donc, ils ont aussi un sacré flair ! Pour comprendre tout cela, les chercheurs ont modélisé le nez du chat de façon très précise pour étudier.

Un système de filtration de l'air inhalé très élaboré

Le chat possède un labyrinthe au sein de ce tout petit nez, avec de nombreuses ramifications et surtout, l’air inhalé va être divisé en deux, ce qui par exemple n’est pas du tout le cas chez nous, humains. Une partie emprunte un trajet très rapide qui l’emmène directement dans les centres olfactifs pour détecter par exemple instantanément la présence d’un prédateur ou d’un danger, et l’autre partie de l’air prend plus son temps, à travers les ramifications, pour être nettoyée, humidifiée sur le mucus et surtout, analysée précisément pour recueillir énormément d’informations sur son environnement, avant d’être dirigée vers les poumons. Imaginez bien que tout cela se passe… à chaque inspiration !



Un odorat félin très performant

On se doutait que les chats avaient un très bon odorat, tant ils sont sensibles à la moindre modification au sein de leur environnement et qu’ils balisent leur territoire de leurs odeurs corporelles, savent détecter la présence d’un congénère aussi grâce aux traces laissées.



Ce double flux de l’air rend l’odorat du chat très performant, 100 fois plus performant que chez les animaux qui n’ont pas ce système.



Il en ressort de cette étude également que les labos de chimie pourraient même s’inspirer de l’anatomie du chat qui est plus performante encore que tout ce que l’homme a pu inventer !