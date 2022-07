Incendie dans le Finistère : "La montagne était rouge de feu", témoigne une habitante évacuée

C'est un début d'été catastrophique sur le front des incendies qui touchent aussi des zones plutôt épargnées d'habitude. En Bretagne, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, un incendie est en cours. Plus de 1.400 hectares ont brulé alors que la région a été frappée par une canicule exceptionnelle. 500 personnes de la zone ont dû être évacuées.

Parmi elles, se trouve Annick. Elle habite à Botmeur dans le secteur. "En une demi-heure, il y avait des flammes de, je ne sais pas combien de mères de haut. On avait des fumées très épaisses. La montagne était rouge de feu épouvantable. Je n'ai jamais vu ça", raconte-t-elle au micro de RTL.

Elle confie ensuite avoir dû évacuer à 22h sur ordre de la police et avoir rejoint "une commune à côté qui a eu le plaisir de nous accueillir", car chez elle, ce n'était "pas la joie", déclare-t-elle.

Annick se dit fortement attristée par la situation et "pleure nos Monts d'Arrée. C'est très compliqué, je n'ai pas dormi de la nuit. Nos maisons ne sont pas impactées, par contre, chez nous, on est la nuit tellement il y a de fumée. C'est un véritable drame pour la faune et pour la flore. C'est terrible ce qui nous arrive", témoigne-t-elle sur RTL.

