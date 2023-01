Animaux : comment fonctionne la médecine vétérinaire solidaire, qui vous permet d'alléger vos frais ?

Avec la médecine vétérinaire solidaire, les vétérinaires, non pas par charité, mais par vocation, par passion, par respect de l’homme et de l’animal, permettent aux propriétaires en difficulté d’étaler les paiements et baisser les montants des factures. C'est une pratique qui a toujours existé mais de façon confidentielle et disséminée. La profession vétérinaire s’est donc organisée autour d’une association qui s’appelle "Vétérinaire Pour Tous", qui existait depuis les années 90s mais qui a pu faire preuve d'un renouveau grâce au Plan de Relance.



C’est une association qui permet d’organiser, sur tout le territoire français, une médecine vétérinaire solidaire engagée, structurée et sécurisée et à laquelle adhèrent plus de 1.000 cliniques partout en France selon les chiffres de l'année dernière. Au sein de ces cliniques, il est possible, pour les personnes les plus démunies, de faire soigner son animal à moindre frais quand on répond aux critères d’éligibilité à savoir : être non imposable et bénéficier d’un des 6 minimas sociaux.

Alors les frais seront répartis comme suit : 1/3 sera pris en charge par l’association VPT, le vétérinaire abandonne 1/3 de la facture, et le 1/3 restant est à la charge du propriétaire, afin toujours de garder une forme de responsabilité de son animal. L’an dernier, plus de 1.000 demandes ont été prises en charge. Et à cela s’ajoute aussi un dispositif dédié également aux réfugiés ukrainiens et à leurs animaux, en partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot : 250 dossiers par mois.

Plus d'informations :

http://www.veterinairespourtous.fr/

