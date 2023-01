Qu'est-ce qu'un chien d'assistance judiciaire ?

En France, Lol a été le premier chien d’assistance judiciaire à exercer ses fonctions au tribunal de Cahors en 2019. Un chien d’assistance judiciaire va accompagner des victimes dans le cadre de procédures judiciaires afin de leur apporter apaisement, réconfort et leur permettre aussi de s’exprimer plus librement. C’est une initiative qui vient des États-Unis, où environ 250 chiens ont cette casquette, dans 40 États différents, depuis une bonne quinzaine d’années.

En France, à ce jour, ils sont une dizaine, que l’on retrouve dans les tribunaux de Saint Lo, Orléans, Nîmes, Nevers, Strasbourg, Angers. Le 20 décembre dernier, dans le cadre d’un déplacement, le garde des sceaux Eric Dupont-Moretti a annoncé qu’il souhaitait la présence d’un chien d’assistance judiciaire par département, au vu des effets observés au sein des tribunaux.



Des chiens présents tout au long du parcours judiciaire

L’idée est que le chien puisse être présent du début de la procédure, c’est-à-dire lors de la première audition, lors de l’enquête, jusqu’au procès et en passant par le cabinet du juge d’instruction ou encore l’expertise psychologique ou psychiatrique. La présence du chien réconfortante permet de dépasser les blocages liés à tout traumatisme et redonner confiance. On se retrouve en présence d’un être vivant, d’un ami qui ne juge pas, aide à libérer les émotions, à supporter les tensions dues aux actes judiciaires et favorise la verbalisation.



Des chiens spécifiquement formés pour leurs fonctions

Ils ont été sélectionnés et éduqués par l’association Handi’Chiens. Ce sont des Labrador ou des Golden retrievers, qui sont reconnus pour leur sociabilité et leur capital sympathie grâce à leur morphologie. Jusqu’à l’âge d’un an et demi, ces chiens sont d’abord élevés dans des familles d’accueil bénévoles, puis, ils suivent leur formation dans les centres Handi-Chiens pendant 6 mois. Ces chiens ont appris à rester calmes, à ne pas aboyer, à ne pas réagir en cas d’environnement stressant (haussements de tons / ou présence d’uniformes), à venir au contact très proche des personnes, à poser leur tête sur les genoux.



À travers cette initiative, on met encore le doigt sur l’importance tellement exceptionnelle et unique que peuvent avoir les chiens dans nos vies d’humains.

