Paris Hilton : à 39 ans, l'Américaine se confie sur les difficultés de sa FIV

publié le 27/01/2021 à 17:25

Suite à un échange avec Kim Kardashian, qui a déjà eu recours à une mère porteuse, Paris Hilton a décidé de suivre un protocole de fécondation in vitro (FIV), a-t-elle confié dans le podcast "The Trend Reporter with Mara", mardi 26 janvier. "C'est Kim qui m'en a parlé, je ne savais rien à ce sujet. Je suis heureuse qu'elle m'ait donné ce conseil et qu'elle m'ait présenté son docteur".

L'Américaine âgée de 39 ans a ainsi eu recours à une FIV afin de donner naissance à des jumeaux. "Nous avons commencé à suivre un protocole de FIV pour que je puisse choisir d'avoir des jumeaux si j'en avais envie. J'ai déjà subi la ponction des ovocytes. C'était dur, mais je savais que cela en valait la peine. Je l'ai fait plusieurs fois". Elle a également ajouté que, de préférence, elle souhaitait un garçon et une fille.

Paris Hilton a officialisé sa relation avec l'entrepreneur américain Carter Reum (39 ans également) le 5 janvier 2020 en marge des Golden Globes. "C'est tout simplement l'homme de mes rêves. C'est sûr à 100 %. Nous parlons tout le temps de nous marier et nous discutons de la manière dont nous appellerons nos bébés", confie l'héritière de Conrad Hilton, fondateur de la chaîne des hôtels Hilton.

Je pensais que personne ne méritait de recevoir mon amour Paris Hilton Partager la citation





Paris Hilton estime aussi avoir passé un nouveau cap dans sa vie. "Je pense vraiment qu'avoir une famille et des enfants est le but de notre vie. Je n'ai pas pu l'expérimenter avant, car je pensais que personne ne méritait de recevoir mon amour, mais j'ai enfin trouvé la bonne personne à qui le donner".

En attendant d'être maman, Paris Hilton est habituée à s'occuper des enfants de sa sœur Nicky, âgés de 3 et 4 ans. Avec Carter Reum, ils envisagent de faire de la place pour leurs futurs enfants au sein de leur manoir de Slivington, à Beverly Hills, qui accueille déjà sept chiens et un chat.