La pyramide du Louvre, de la polémique à l'admiration

La genèse du projet provient du président de la République, François Mitterrand, et de Jack Lang, son ministre de la Culture. À eux deux, ils veulent modifier l'agencement du Louvre pour en faire le plus grand musée du monde.

Pour cela, ils choisissent l'architecte américain d'origine chinoise, Ieoh Ming Pei. On lui doit notamment un bâtiment de la National Gallery of Art à Washington. En 1983, Pei propose de mettre dans la cour Napoléon une pyramide inspirée de celle de Khéops et trois autres plus petites.

François Mitterrand est emballé mais le 23 janvier 1984, quand Ieoh Ming Pei présente son projet devant la Commission supérieure des monuments historiques, il est très mal reçu.

La pyramide devient "la pyramide de la discorde". Certains médias d’oppositions sont vent debout, des pétitions sont lancées et dans la rue, on critique vertement le projet.

Jacques Chirac, maire de Paris, finit par sauver le projet et le chantier débute en 1985. Plus de 650 vitres de 150 kilos chacune, 673 d'après Le Louvre, sont posées sur la structure métallique. Le Louvre fait peau neuve et François Mitterrand peut inaugurer la pyramide le 30 mars 1989.

La pyramide va enfin connaître le succès. Elle est aujourd’hui une des œuvres les plus prisées du Louvre après "La Joconde" et la "Vénus de Milo".

