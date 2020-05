Haute-Saône : elle tend un guet-apens à son ancien compagnon et le poignarde

publié le 12/05/2020 à 02:05

Présentée à un juge d'instruction, la suspecte est soupçonnée d'avoir "attiré la victime dans un véritable guet-apens", a expliqué ce lundi 11 mai le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, qui s'est dessaisi de l'affaire au profit du pôle criminel de Besançon. La victime, un retraité de 66 ans, avait quitté mi-avril cette femme avec laquelle il était en couple depuis plusieurs années. Opéré en urgence au centre hospitalier de Vesoul, il a survécu à ses blessures, a précisé le magistrat.

Selon ce dernier, la quinquagénaire "ne supportait pas la séparation", son agenda révélant "qu'elle avait clairement prévu de le tuer et de se donner la mort" ce qu'elle a effectivement tenté de faire. "C'est une affaire assez rare, 80% des victimes de violences conjugales sont des femmes, il est rare que la victime soit un homme", souligne Emmanuel Dupic.

Le 1er mai, cette habitante de Fougerolles a demandé à son ancien compagnon de venir à son domicile pour l'aider à régler un problème de télévision. "Au moment où il a commencé à régler le problème, elle a sorti un couteau de boucher avec une lame de 30 centimètres et lui a porté un premier coup d'une grande violence", relate le procureur. "La lame s'est enfoncée de 20 centimètres dans l'estomac et lui a coupé un morceau d'intestin".

L'homme a ensuite détourné un second coup, se blessant à la main, avant de parvenir à s'enfuir. Les voisins ont appelé les secours et la victime a été évacuée et opérée à l'hôpital de Vesoul. "C'est un miraculé", estime le magistrat. Quand il est sorti de la maison, la femme a pris des médicaments et s'est coupée les veines pour tenter de se donner la mort. Mais les secours ont réussi à la sauver. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.