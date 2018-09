publié le 27/09/2018 à 16:20

Un terrible accident. Mercredi 26 septembre, un enfant âgé de trois ans s'est fait arracher le bras par une machine à laver à Guyancourt dans les Yvelines. Dans l'après-midi, il a ouvert le hublot de l'appareil et son bras a été happé, rapporte le quotidien Le Parisien.



L'enfant se trouvait au domicile familial situé place des Alpes. Sa grande sœur, âgée de huit ans, était chargée de surveiller ses deux petit-frères. Celui qui a été blessé et le second, âgé d'un an. Lorsque le garçon de trois ans a été victime de ce terible accident, sa sœur s'est précipitée dans la rue pour y trouver de l'aide. L'enfant blessé serait lui aussi sorti, le bras sectionné, rapporte 78actu.

Le garçon a été conduit à l'hôpital Necker, spécialisé en pédiatrie, à Paris. D'après le site 78actu, le pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte pour délaissement de mineur.