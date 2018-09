publié le 27/09/2018 à 11:20

C'est un véritable cri de rage poussé par cette mère de famille. Deux mois après la mort de son fils, tué à coups de couteau à la sortie de la discothèque Le Phoenix à Meylan, en Isère, Patricia Perez sort une nouvelle fois du silence alors que le nombre d'actes de violence gratuite a augmenté de 7,7% par rapport à l'an dernier.



Le 15 août dernier, elle avait ainsi écrit au président de la République pour exprimer sa révolte. "Notre fils, Adrien Perez, a été sauvagement assassiné par deux frères (...) alors qu'il fêtait son 26e anniversaire dans une boîte de nuit. Son tort ? Avoir porté secours à un couple d'amis agressé par deux voyous", explique-t-elle au début de son courrier.

Malgré cette démarche visant à dénoncer "l'insupportable engeance d'une France qui produit un sentiment d'impunité" et à questionner sur le travail des "élus censés assurer la sécurité de leurs concitoyens", les parents du jeune homme n'ont obtenu aucune réponse de la part du sommet de l'État. "À ce jour, aucune réponse de la part de monsieur Macron. C'est blessant, c'est une forme de mépris", lance-t-elle au micro de RTL.

Si la France est en insécurité, c’est la fin de tout, c’est la porte ouverte à tout Patricia Perez Partager la citation





Et cette mère de famille meurtrie ne s'arrête pas là. "C'est blessant car il est le père de la patrie. Il est censé nous protéger. Si la France est en insécurité, c’est la fin de tout, c’est la porte ouverte à tout. Et c’est ce qui est en train de se passer. On accepte tout, on accepte cette insécurité dans le pays. C’est une catastrophe", déplore-t-elle.



Et d’implorer le chef de l’État afin de dire "stop à cette violence". "Voilà monsieur le Président, voilà mon cri. Il faut que tout ça cesse. S’il vous plaît monsieur le Président de la République, agissez. Agissez au nom du peuple de la France. Agissez pour nos enfants", conclut-elle.



Les deux frères accusés du meurtre d'Adrien Perez, âgés de 19 et 20 ans, ont été arrêtés et placés en détention pour homicide et tentative d'homicide. Un troisième complice est également en liberté conditionnelle.

La lettre des parents d'Adrien Perez envoyé à Emmanuel Macron, le 15 août 2018.