publié le 08/01/2021 à 22:18

Lundi 4 janvier, Le Monde a publié des extraits d'un livre accusant le politologue Olivier Duhamel d'inceste. Ce n'est pas à proprement parler un inceste puisqu'il est question d'une liaison entre un enfant et son beau-père sans aucun lien de sang. Je parlerais plutôt de viol pédophile.

La pédophilie touche malheureusement tous les milieux : la famille, l'Église, l'enseignement, le sport. Le problème, c'est que la pédophilie a longtemps bénéficié d'une relative tolérance dans certains milieux de la gauche libertaire.

Après mai 1968, des intellectuels l'ont même justifiée au nom de la révolution sexuelle. Après avoir libéré la femme il fallait libérer l'enfant, "éveiller sa sexualité". Dans les années 70, plusieurs écrivains ont fait ouvertement l'apologie de la pédophilie, Gabriel Matzneff avec son livre Les Moins de 16 ans mais aussi Tony Duvert ou Guy Hocquenghem.

En 1977, de nombreuses personnalités de gauche ont signé une pétition dans Le Monde en soutien à des personnes inculpées pour avoir eu des relations sexuelles avec des adolescents de treize et quatorze ans. À la même époque, des intellectuels, comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, ont signé un manifeste demandant l'abrogation de la loi sur la majorité sexuelle et la dépénalisation de toute relation consentie entre adulte et mineur de moins de 15 ans.

Ce phénomène n'a pas été circonscrit à la France. Jusqu'au milieu des années 1980, les Verts allemands avaient dans leur programme la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs.