Yvelines : quatre ans ferme pour une agression lesbophobe

publié le 17/08/2020 à 14:49

Un homme de 30 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme vendredi 14 août pour une agression lesbophobe remontant au mois de juillet, et ayant eu lieu dans sa résidence à Épône (Yvelines).

L'individu, connu pour être un dealer, terrorisait le quartier et a été condamné à huit reprises par le passé, comme le rapporte Le Parisien. Le 21 juillet dernier, le trentenaire et une de ses voisines ont failli entrer en collision sur le parking de la résidence. La jeune femme a été "menacée de mort" et insultée de "sale lesbienne".



Le lendemain, la voiture de la victime a été brûlée et dans l'après-midi le même homme a tiré en direction de l'appartement du couple, qui recevait de la famille. Avec le recul, le coup de feu est parti en l'air et personne n'a été blessé.

Un autre homme, qui avait accompagné l'agresseur sur place, l'a empêché de tirer une deuxième fois. Suspecté d'être son complice, il a été relaxé vendredi après avoir expliqué qu'il ne le connaissait que de vue : "Il avait mal au pied et m'a demandé si je pouvais le conduire dans ce quartier. J'ai naïvement accepté."