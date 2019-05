publié le 21/05/2019 à 12:48

Morgane, 15 ans, est portée disparue depuis samedi 18 mai 16h15, heure à laquelle elle a été vue pour la dernière fois au Bois-d'Arcy, dans les Yvelines. C'est la deuxième fois en quelques semaines que l'adolescente disparaît. Le procureur de la République de Versailles a lancé un appel à témoins et autorisé la diffusion de son portrait.



Au moment de sa disparition, jugée inquiétante, Morgane Sauron portait un tee-shirt rouge, un jean bleu, des baskets noires et un blouson en cuir noir. Le jeune fille a les cheveux frisés bruns, une coupe carrée et les yeux bleus. Elle a également un grain de beauté juste au dessus de la bouche du côté droit.

Toute personne susceptible de fournir des informations supplémentaires peut contacter le commissariat de Plaisir au 01.30.07.71.30. L'adolescente avait déjà disparu le 30 mars dernier dans la nuit. Les enquêteurs l'avaient retrouvée trois jours plus tard à Paris en bonne santé.

[#AppelÀTémoins] Merci de vos partages pour aider les enquêteurs de #Plaisir à retrouver Morgane, âgée de 15 ans, disparue depuis le 18/05/2019 à #BoisdArcy #Yvelines pic.twitter.com/rGl4F15iyr — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) May 20, 2019