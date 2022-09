Yvelines : appel à témoins après la tentative d'homicide d'une magistrate en 2019

Les faits remontent au 17 juin 2019. Magali Tabareau, l'une des présidentes de la cour d'assises des Yveline, est victime d’une tentative d‘assassinat à son domicile, par deux individus armés. La magistrate avait été blessée gravement et transportée à l’hôpital.

Dans le cadre de l'enquête pour tentative d'assassinat menée par la section de recherches de Versailles, la gendarmerie nationale diffuse un appel à témoins national et international. "Les enquêteurs de la section de recherches de Versailles cherchent à identifier la personne figurant sur une photographie. Ce témoin est susceptible d’avoir circulé sur une motocyclette de marque YAMAHA, modèle MT09 Tracer", explique la gendarmerie dans un communiqué transmis à RTL.

Les gendarmes ont publié une photo de l'homme recherché ainsi qu'une description : "type afro-antillais, mesurant entre 1,70m et 1,80m, âge apparent 25-40 ans, corpulence normale, moustache naissante et collier de barbe non fourni, avec une cicatrice sur la joue gauche". Toute personne détenant des éléments susceptibles de permettre l’identification ou

la localisation de ce témoin peut contacter la section de Recherches de Versailles au 01.39.49.50.50 ou 06.75.96.59.52.

Capture d’écran 2022-09-27 à 09.09.00 Crédit : Section de Recherches de VERSAILLES

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info