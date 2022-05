Haute-Savoie : la police lance un appel à témoin dans le cadre du meurtre d'une fillette

Le drame a eu lieu le 12 mai dernier en Haute-Savoie. Une fillette de 10 ans a été retrouvée morte dans l'appartement familial. Treize jours après les faits, la gendarmerie a décidé de lancer un appel à témoin ce mercredi 25 mai pour retrouver le père de l'enfant, soupçonné du meurtre.

La gendarmerie indique qu'il est activement recherché sur tout le territoire national. Il serait également susceptible de conduire un Citroën Jumpy de couleur blanche immatriculé EK-208-ZL, accompagné d'un chien de race American staff. Le père, de type européen, mesure 1,76 mètres et possède une corpulence trapue. Il a des cheveux longs châtains ainsi qu'une barbe épaisse, légèrement grisonnante. Les forces de l'ordre précisent qu'avec "un très bon niveau de voile", le suspect "est susceptible de quitter le territoire par la mer".

Appel_à_témoin_SR_Chambéry_VF_page-0001 Crédit :

Si vous avez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, Contactez immédiatement la gendarmerie de Haute-Savoie au numéro vert (gratuit) : 0.800.97.10.71. La police appelle les possibles témoins à ne pas intervenir eux-mêmes.

Selon les premiers éléments, la fillette aurait été étranglée. C'est le grand frère de la fillette qui a découvert son corps au domicile familial et a alerté les autorités. La maison était partiellement incendiée. Le père, qui avait la garde de sa fille ainsi que ses deux autres enfants âgés de 18 et 20 ans, était en cours de séparation et s'était disputé avec la mère, absente du domicile. Des témoins ont indiqué avoir vu le suspect quitter le domicile familial en début d’après-midi le jour du drame.

