publié le 22/09/2020 à 18:27

Dans l'Yonne, la gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse lance ce mardi 22 septembre un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 15 ans. Amandine Lecourt a disparu dimanche 20 septembre et a été aperçue pour la dernière fois à la gare de Cravant-Bazarne.

La jeune fille a quitté son domicile de Vincelles dimanche soir afin de se rendre à son internat. "Le dimanche 20 septembre 2020, Amandine Lecourt monte dans un train à 18h38 en gare de Vincelles pour se rendre au collège Jeanne d’Arc à Avallon où elle est scolarisée. Aux environs de 21 heures, la direction du collège signale son absence", précise le communiqué de la gendarmerie.

La dernière fois que la jeune fille a été aperçue, c'est à 18 heures 44 lorsqu'elle est descendue en gare de Cravant-Bazarne. Les gendarmes précisent qu'Amandine mesure 1m69 et qu'elle est "susceptible de se déplacer en compagnie de deux hommes". D'après leur description l'un des deux serait chauve et âgé d'une trentaine d'années. Le second serait "plus ou moins" du même âge que la collégienne.

Toutes les personnes qui ont des informations sur la disparition d'Amandine Lecourt sont priées de bien vouloir téléphoner à la gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse au 03.86.42.20.17.

Amandine Lecourt. Crédit : Gendarmerie de l'Yonne.