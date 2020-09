Drôme : un chien conduit une passante jusqu’à la dépouille de son maître

publié le 22/09/2020 à 02:33

Un homme de 55 ans a été retrouvé mort samedi 19 septembre dans la Drôme. Sans domicile fixe, il était bien connu des habitants de Nyons pour se promener régulièrement en centre-ville, accompagné de son chien.

C’est d’ailleurs son animal, un petit Jack Russell aperçu seul dans les rues de Nyons, la laisse autour du cou, samedi dans l’après-midi, qui a alerté une connaissance de l’homme. Il a ensuite conduit la femme jusqu’au corps sans vie de son maître comme le rapporte France Bleu.

Selon des techniciens en investigation criminelle dépêchés sur place, l’hypothèse accidentelle d’une chute de six à sept mètres depuis un muret est privilégiée mais une autopsie a été réalisée lundi 21 septembre afin de dissiper les éventuels doutes sur la cause du décès. Une enquête a également été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Nyons.