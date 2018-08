publié le 22/08/2018 à 18:00

"Chaque appel compte, chaque seconde compte". Si le slogan du Samu mise sur une prise en charge rapide, dans les faits, le constat est bien différent alors que 4,6 millions de coups de téléphone au centre de réception et de régulation du Samu n'ont pas obtenu de réponse au cours de l'année 2016.



En effet, sur les 29,2 millions d’appels passés aux 101 centres, seulement 24,6 millions ont réussi à avoir une personne physique au bout du fil. L'information est révélée par Le Point, qui publie ce mercredi 22 août une enquête complète sur le Samu, quatre mois après la mort de Naomi Musenga, une jeune Strasbourgeoise qui avait été moquée par son interlocutrice.

Le problème est réel alors que la majorité des Samu ne parviennent pas à répondre aux objectifs fixés. Selon la base de données de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE), le taux de réponse aux appels est seulement de 84%.

Orléans et Verdun, les bons élèves

Un pourcentage qui chute considérablement si l'on prend également en compte les réponses dans la minute, comme cela doit normalement être le cas. Seulement deux centres d'appels y parviennent en France : ils se trouvent à Orléans et Verdun.



Deux villes qui occupent donc le haut du classement à l'inverse de Pointe-à-Pitre, de Paris ou encore de Perpignan, le trio qui ferme la marche. Dans la capitale par exemple, un appel sur deux abouti à une discussion avec une personne physique alors que seulement 36,14% des appels sont pris en charge dans la minute. Soit 253.000 patients qui sont restés sans réponse en 2016.



Entre manque de moyens, manque de personnels et une organisation à revoir, les centres d'appels ne nient pas les faits et appellent à faire évoluer la prise en charge. Et face à ce constat accablant, certains professionnels n'hésitent pas à pousser un coup de gueule afin que ces chiffres ne soient qu'un vieux souvenir dans les années à venir.