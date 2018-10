et AFP

publié le 24/10/2018 à 19:57

Une scène à l'issue effroyable s'est déroulée ce mardi 23 octobre en début de nuit. Une rixe aurait éclaté dans le XIXe arrondissement de Paris, au milieu de la passerelle qui enjambe l'écluse du bassin de la Villette. "Quatre ou cinq" individus auraient aspergé un passant d'un produit inflammable avant de mettre le feu à ses vêtements, selon les informations du Parisien.



Par instinct de survie, l'homme en feu aurait enjambé la passerelle et se serait jeté dans le bassin. Alertés par des témoins de la scène, les secours l'ont repêché dix minutes plus tard et conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est décédé. La victime, âgée d'une trentaine d'années, n'a pas encore été identifiée.

Toujours selon Le Parisien, l'un de ses agresseurs présumés, un SDF de 46 ans, connu des services de police, aurait été interpellé. Une enquête préliminaire a été ouverte pour homicide volontaire et les investigations confiées au 2e district de police judiciaire (DPJ), selon une source judiciaire.