Vosges : le corps d'une fille de 5 ans retrouvé dans un sac poubelle

Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte dans un sac poubelle ce mardi 25 avril. La mère de la petite fille avait signalé sa disparition dans l'après-midi, aux alentours de 15h. Saisis, les gendarmes ont découvert son corps une heure plus tard dans un appartement à une centaine de mètres du domicile familial.

Au sein de cet appartement, le corps de la petite fille décédée. Selon nos informations, un adolescent de 16 ans qui se trouvait dans l'appartement a été interpellé et placé en garde à vue. Il reste désormais à déterminer s'il est responsable du décès de la petite fille et les raisons qui auraient pu pousser à ce meurtre.

