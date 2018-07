Voiture-bélier à Sept-Sorts : l'auteur est "pétri de remords" selon son avocat

publié le 29/09/2017 à 13:05

La voiture folle s'était encastrée dans la devanture d'une pizzeria, le 14 août dernier, plongeant toute une ville dans la terreur. Une jeune fille de 13 ans, percutée de plein fouet par la voiture-bélier était décédée sur le coup, tandis que 13 clients du restaurant avaient été blessés. L'auteur de l'attaque a depuis été incarcéré à la prison de Meaux-Chauconin, après sa mise en examen pour meurtre, tentative de meurtre, dégradations volontaires et conduite sous l'empire de stupéfiants.



Mais un mois et demi après les faits, le conducteur essaie toujours "de comprendre pourquoi il a fait cela", explique son avocat Maître Emmanuel Giordana au Parisien. "C'est ce qui le fait tenir" en prison, poursuit-il. "Il a pris l'initiative de solliciter un suivi psychologique et psychiatrique", ajoute Me Giordana. L'objectif est de pouvoir déterminer si l'homme décrit comme "très fragile" psychologiquement est pleinement responsable de ses actes.

S'il se pose encore des questions sur ce qui a pu le pousser à l'acte, le conducteur de la voiture est "pétri de remords" assure son avocat. "Il se sent mal car il commence à réaliser ce qu'il a fait. Il était totalement effondré quand il a appris qu'il avait tué une jeune fille de 13 ans".