Ce que l’on sait sur l’attaque à la voiture-bélier contre une pizzeria à Sept-Sorts

publié le 15/08/2017 à 05:30

La terrasse était pleine dans cette pizzeria de Sept-Sorts (Seine-et-Marne) en ce début de soirée du 14 août, alors que le soleil faisait enfin son retour, lorsqu’une berline de la marque BMW s’est jetée à pleine vitesse au milieu des tables pour venir s’encastrer dans le bar. Une jeune fille de 13 ans a été tuée et treize personnes ont été blessées.



Si aucune piste n’est écartée aujourd’hui, les premiers éléments de l’enquête éloignent l’hypothèse d’une attaque terroriste. Les enquêteurs sont en revanche persuadés que le chauffeur a délibérément précipité son véhicule vers la terrasse de ce restaurant. Alors que la voiture aurait tenté de faire marche arrière, un témoin aurait empêché le véhicule de repartir. Ce dernier, interpellé dans la foulée, a été placé en garde à vue.

Un conducteur inconnu de la police et des renseignements

L'homme au volant de la voiture qui a foncé sur la pizzeria est âgé de 31 ans et habite à La Ferté-sous-Jouarre. Il a immédiatement été interpellé sans opposer de résistance. Lors de sa garde à vue, le chauffeur déclaré "avoir tenté de mettre fin à ses jours sans succès, hier [dimanche, ndlr]". Il aurait décidé de recommencer en commettant ce geste désespéré.

Les premiers éléments de l'enquête confirment d’ailleurs qu'il n'y a pas de perte de contrôle du véhicule ni de trace de freinage. "Il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il a volontairement décidé" de commettre cet acte, a affirmé le procureur adjoint de Meaux, Éric de Valroger, selon qui il est "hautement vraisemblable" que le conducteur ait été sous l'emprise de stupéfiants.



Ce dernier ne présenterait pas le profil d'un homme radicalisé et serait inconnu des services de police et de renseignement. Lors de son point presse, le procureur de la République adjoint de Meaux, a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance pour homicide volontaire avec arme, tentative d'homicide volontaire avec arme et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Ni arme ni dispositif dangereux n'ont été retrouvés dans le véhicule.

Une adolescente décédée, un garçon de 3 ans dans un état critique

Une adolescente de 13 ans est décédée après avoir été percutée par la voiture. 13 personnes ont également été blessées, dont 5 sont dans un "état d'urgence absolue". Parmi eux, un enfant de 3 ans dont le pronostic vital est toujours engagé. Le petit garçon blessé a été héliporté à l'hôpital pour enfants Necker à Paris, et les autres blessés ont été transportés dans des hôpitaux parisiens et d'Ile-de-France.



Sept personnes choquées ont été prises en charge par une cellule psychologique. Un important dispositif de sécurité a été mis en place sur le site. La presse a été tenue à l'écart de ce village, situé dans une zone très rurale.