Le journal de 12h30 : Sept-Sorts, le mobile du suspect en question

publié le 15/08/2017 à 13:18

L'homme qui a foncé sur la terrasse d'une pizzeria hier soir à Sept-Sorts (Seine-et-Marne) est en ce moment en garde à vue. Une adolescente de 13 ans a été tuée dans le drame et une dizaine de personnes sont blessées. À ce stade, il faut se contenter des déclarations que le conducteur a faites aux gendarmes. Hier soir, juste après son interpellation, il a immédiatement dit qu'à travers ce geste, il comptait se suicider. Sa seconde tentative en deux jours.



Avant son geste fou, l'homme avait ingéré de fortes doses de médicaments avant de foncer dans la pizzeria. Il faut maintenant attendre les conclusions de l'enquête pour en savoir plus concernant son mobile. Les gendarmes de la section de recherche viennent tout juste de terminer les perquisitions au domicile du conducteur.

Ils sont à la recherche de lettres, d'ordonnances, de médicaments, de tout ce qui pourrait les éclairer sur les motivations de cet homme de 32 ans. Les enquêteurs vont également interroger sa famille et ses amis pour confirmer ou non, ce profil psychologique instable et suicidaire.

À écouter également dans ce journal

- Les surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon (Orne) ont découvert une vingtaine d'armes et un téléphone portable dans ce qu'on appelle une salle de convivialité. Les surveillants craignent pour leur sécurité.



- Une liste complète de tous les produits fabriqués à base d’œufs contaminés au Fipronil en France va être rendue publique, avant la fin de la semaine, a indiqué le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers. Hier, les autorités ont recensé 6 nouveaux établissements susceptibles d'être concernés et 40 grossistes. L'affaire concerne 17 pays dans le monde, la plupart en Europe.



- Cent jours après l'élection d'Emmanuel Macron, seuls 36% des Français sont satisfaits de l'action du chef de l'État.



- Au Mexique, un bébé tigre du Bengal, né dans un zoo, a été baptisé "Gignac", en l'honneur de Pierre-André Gignac, ancien joueur de Toulouse et de Marseille qui évolue désormais dans le club des tigres de Monterrey.