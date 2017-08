Le journal de 18h : Qui est cet homme qui a embouti la pizzeria à Sept-Sorts ?

publié le 15/08/2017 à 20:20

Moins de 24 heures après le drame, on en sait déjà plus sur l'auteur des faits. Le conducteur de la voiture a délibérément foncé sur une pizzeria à Sept-Sorts. Son geste a coûté la vie à une adolescente de 13 ans et blessé 13 autres personnes. Parmi elles, on en déplore 5 de graves. Une femme de 44 ans est ce soir entre la vie et la mort.

"Ce qui apparaît, c'est que l'individu présente de graves troubles sur le plan psychologique", a indiqué Dominique Laurens, procureure de la République de Meaux. Cet homme de 32 ans est un vigile en arrêt de travail depuis plusieurs mois. La première audition de ce célibataire, sans enfant, a été très compliquée. L'homme tient des propos confus, incohérents et souffre d'un délire de persécution. "Si je vais en prison, je serai en sécurité", aurait-il confié.

Le conducteur n'avait pas de litige avec le patron de la pizzeria et ne connaissait aucune des victimes; mais au moment des faits, il était "comme hors contrôle" selon ses propos.

En garde à vue, il "a confirmé qu'il avait absorbé une quantité importante de médicaments", a indiqué une source judiciaire, relevant qu'il n'était pas possible, pour l'heure, "d'établir son mobile". Toute la question reste donc de savoir s'il voulait sciemment tuer des personnes.



À écouter également dans ce journal :

Vie privée : Emmanuel Macron a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse. Celui-ci, selon un communiqué de l'Élysée, le suivait sur son lieu de vacances à Marseille. Le photographe a donné sa version des faits au micro de RTL.



Loup Bureau : Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au sujet de la détention de l'étudiant en journalisme français Loup Bureau. Il lui a fait part de sa "préoccupation" et de "son souhait que notre compatriote puisse être de retour en France le plus vite possible".



Sécurité maximale à Lourdes : Ce mardi 15 août, vingt-cinq mille pèlerins participaient au pèlerinage de l'Assomption à Lourdes. Le dispositif de sécurité était d'importance quoique réduit par rapport à 2016.



Classement de Shanghai : La France se place à la 6e position du dernier classement de Shanghai qui fait le palmarès des meilleures universités du monde. Comme en 2015.