publié le 25/01/2021 à 22:37

Vendredi 22 janvier, une femme enceinte de six mois a été gravement blessée après avoir tenté d'allumer un barbecue en déposant de l'alcool à brûler et du charbon dans un four, à son domicile à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). L'explosion a été "immédiate", rapporte le Parisien : une boule de feu a brûlé la jeune femme "sur tout le corps". Son beau-frère a été également touché mais "moins grièvement".

"Il s'agit d'un accident très atypique. Les gens pensent que seul le récipient ou la flaque de l'alcool va brûler. Or, il s'agit d'un liquide extrêmement volatil. Lorsqu'il est placé dans un milieu confiné comme un four, dès que l'énergie d'activation arrivera, cela créera une boule de feu", explique la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

La victime a été prise en charge rapidement par les secours. Son état de santé est critique : elle a été transportée à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Son beau-frère souffre lui de brûlures aux mains et aux mollets et a été légèrement intoxiqué par les fumées. Il a été hospitalisé à l'hôpital Bicêtre AP-HP à Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.