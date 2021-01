Espagne : forte explosion dans un immeuble à Madrid, au moins deux morts

publié le 20/01/2021 à 15:34

Une très violente explosion d'origine encore inconnue s'est produite mercredi 20 janvier après-midi dans un immeuble du centre de Madrid, a constaté l'AFP. On ignorait encore s'il y avait des victimes ou si des personnes se trouvaient prises sous les décombres. Six étages de cet immeuble ont été soufflés par l'explosion, selon un des correspondants de l'AFP sur place.

L'immeuble, d'où s'échappait de la fumée, jouxte une résidence pour personnes âgées et est proche d'un établissement scolaire. Les pompiers et les services de secours se sont immédiatement rendus sur place et la police a bouclé la rue.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

