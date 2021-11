Violences sexuelles : qu’est ce que le hashtag #Balancetonbar qui arrive en France ?

"On a commandé des bières, j'ai bu une gorgée et j'ai été danser. Ensuite, c'est le trou noir". Ce témoignage, publié anonymement sur Instagram, est l'un des nombreux qui inondent les réseaux sociaux belges depuis quelques semaines. Des centaines de jeunes femmes témoignent, en utilisant #Balancetonbar, avoir été droguées puis agressées sexuellement dans des bars.

À l'origine de ce mot-dièse, un collectif féministe, l'Union féministe inclusive et autogérée (Ufia), qui interpelle les autorités locales pour demander une lutte plus efficace contre ce qui est présenté comme des "violences sexuelles systémiques" dans les bars et discothèques de Bruxelles. Certaines femmes rapportent même avoir été agressées par le personnel (barman, serveur) des établissements qu'elles fréquentaient.

"L'impunité dans le monde de la nuit doit cesser", tonne sur franceinfo, la créatrice de ce hashtag, Maité Meeus, 23 ans. Le collectif estime que les autorités doivent "identifier, ficher et sanctionner systématiquement les établissements et membres du personnel problématiques" dès lors qu'un signalement de violence sexuelle leur est rapporté.

Essaimage en France

Ce mouvement dépasse dorénavant les frontières du Plat pays et arrive en France. Plusieurs pages #Balancetonbar sont apparues dans l'Hexagone, chacune avec sa zone géographique spécifique : Paris, Montpellier, Lyon ou encore Bordeaux. Là encore, des témoignages de femmes droguées puis violentées se multiplient.