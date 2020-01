publié le 21/01/2020 à 08:20

Si les violences policières font beaucoup parler d'elles ces dernières semaines et que le débat fait rage concernant leurs débordements, RTL révèle que les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre sont en forte hausse en France. Et pour cause, les plaintes pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ont bondi de plus de 18% en l'espace de deux ans. 38.519 plaintes ont été enregistrées en 2019.

Les fonctionnaires, sont donc eux aussi, comme jamais auparavant, la cible d'attaques. Plusieurs faits expliquent cette tendance à commencer par la multiplication des conflits sociaux avec le mouvement des "gilets jaunes" et les récentes manifestations contre la réforme des retraites où les membres des forces de l'ordre sont régulièrement prises pour cible.

Le pic de cette forte hausse a été atteint en décembre 2018, en plein cœur du mouvement des "gilets jaunes" où 5.027 plaintes ont été déposées en un mois seulement. Les policiers et les gendarmes ne sont pas les seuls à entrer dans cette catégorie puisque les magistrats, les surveillants de prison ou encore les contrôleurs SNCF sont également "dépositaires de l'autorité publique" et dénoncent eux aussi, une augmentation des violences.