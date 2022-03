Violences familiales : si quelqu’un de mon entourage frappe son enfant, que faire ?

Même si je n'en ai aucune preuve, il me paraît clair que quelqu'un de mon entourage frappe son enfant. Comment réagir face à une situation aussi dramatique? Qu'est ce que je peux faire? Vers qui me tourner pour le signaler ? En cas de suspicion de maltraitance d'un enfant mineur, il est impératif de prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne dégénère.

Pour cela, le 119 et le numéro d'appel national de l'enfant en danger, il est mis à disposition du public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gratuit et anonyme en cas de danger imminent du mineur. Les services du 119 contactent sans délai les services de première urgence pour une intervention au domicile de l'enfant.

Vous pouvez également adresser un courrier à la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes au sein de services du conseil départemental. Il est également possible de faire un signalement au procureur de la République du lieu du domicile de l'enfant. Vous pouvez bien sûr contacter le commissariat ou la gendarmerie. De nombreuses associations de défense de l'enfance sont disséminées sur l'ensemble du territoire et répondront à vos questions.

