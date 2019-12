Violences contre des policiers : un "gilet jaune" condamné à 3,5 ans de prison

publié le 28/12/2019 à 00:21

Le tribunal correctionnel de Nancy a condamné, vendredi 27 décembre, un "gilet jaune" à 3 ans et demi de prison, dont 6 mois avec sursis. Il avait blessé trois policiers avec un engin explosif artisanal.

Il a également été reconnu coupable d'avoir dégradé deux radars en Meurthe-et-Moselle, avec un second prévenu, âgé de 31 ans. "Il s'agit de jeunes gens normaux, qui, très rapidement, se sont radicalisés" et pour qui la contestation sociale devient "l'occasion de faire n'importe quoi", a relevé le procureur, François Pérain.

Le 22 décembre 2018, lors d'une manifestation de "gilets jaunes" dans le centre-ville de Nancy, un engin explosif artisanal avait blessé trois policiers. Condamné à huit mois de prison pour ces faits, il doit être rejugé prochainement en appel. Il a également été mis en cause par le second prévenu à qui il avait confié avoir visé les policiers "pour leur faire mal".

"C'est préparé : on a réfléchi, on a testé pour avoir la bombe artisanale la plus performante, qui pourra blesser le plus de personnes. C'est un procédé personnel qu'il a utilisé", d'après le procureur. A l'audience, le prévenu, autoentrepreneur dans la réparation de deux-roues et père d'un nourrisson, a nié les faits.