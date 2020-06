publié le 17/06/2020 à 12:47

La vidéo a été vue sur Twitter plus de 900.000 fois en 16 heures. Une femme a priori enceinte a été neutralisée par des agents de la sureté ferroviaire de la SNCF en gare d'Aulnay-sous-Bois, avec des méthodes musclée. Selon la SNCF, contactée par RTL, la personne mise en cause venait d'être verbalisée à plusieurs reprises, et les agents l'ont invitée à quitter la gare.

Devant son refus et un comportement agressif, cette injonction de quitter la gare est devenue plus contraignante, ajoute la compagnie. Sur la vidéo, on voit deux agents s'occuper de neutraliser la personne, en la mettant par terre. L'un d'entre eux a même immobilisé la tête de la femme entre ses genoux, avant de la menotter. Cette dernière, durant toute la vidéo, pousse des cris de douleur.

Plusieurs personnes ont filmé la scène, enjoignant les agents à être moins violents. Quelques secondes plus tard, celui qui est identifié comme étant son compagnon a crié que la femme était enceinte. Ce qui a enflammé l'assistance. Les témoins alertent alors les autres agents en relayant l'état de santé de celle qui serait une contrevenante. En vain. Sur Twitter, l'auteur de la vidéo traite les agent de "raciste", la femme étant noire.

je viens de filmer les agents de la SNCF en train de violenter une femme enceinte.... bande de raciste ( Aulnay-sous-Bois) pic.twitter.com/HnDKcNkfl0 — Roronoa Ali (@RoronoaAli1) June 16, 2020

Selon la SNCF, les agents de la sûreté ferroviaire auraient subis des crachats, morsures et griffures et ils envisageraient de porter plainte. Après son interpellation, la personne mise en cause s'est déclarée enceinte. Les agents de la SNCF, par mesure de précaution, ont immédiatement appelé le Samu et la personne mise en cause a été prise en charge.

La personne qui accompagnait la mise en cause a été remise aux forces de l'ordre pour outrage et violence, a ajouté la compagnie.