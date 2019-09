publié le 24/09/2019 à 17:17

En pleine recrudescence de la lutte contre les stupéfiants, certains agents des forces de l'ordre semblent légèrement surmenés. À Châtellerault, dans la Vienne, deux jeunes hommes ont, en effet, été arrêtés par erreur pour "possession de drogue". Ils ont été emmenés au poste et placés en garde à vue pendant 7h, avant d'être totalement blanchis.

La cause de l'erreur ? Pendant un contrôle, des policiers ont trouvé, dans la voiture conduite par les deux Viennois, un sachet rempli d'une poudre blanchâtre. Les représentants de la loi ont directement pensé qu'il s'agissait de cocaïne ou d’héroïne.

Le mystérieux contenu du sachet était en fait un mélange de terre et de sable issu d'une école coranique, comme le rapporte La nouvelle République. La mère de l'un des suspects l'avait ramené d'Algérie. "C’est un peu comme l’eau de Lourdes, nous, c’est le sable de Zaouia qui protège comme une protection divine", a-t-elle déclaré au quotidien. C'est elle-même qui a dû venir chercher son fils et son ami au commissariat. Les deux hommes ne cessaient de clamer leur innocence, en vain.

"On leur disait qu’ils faisaient erreur, mais ils n’ont pas cherché à comprendre. Au final, on nous a arrêtés, maintenus 7 heures en garde à vue et perquisitionnés pour rien, pour du sable ! ", a déclaré l'un d'entre eux dans les colonnes de La nouvelle République.