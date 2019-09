et AFP

Quatre ministres contre la drogue à Marseille. Le plan contre le trafic de stupéfiants y sera présenté mardi 17 septembre. Le gouvernement va créer une nouvelle organisation avec policiers, gendarmes, magistrats et douaniers pour mutualiser compétences et renseignements. À la clé, une très attendue réforme de l'office "anti-stups".

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez mais aussi la garde des Sceaux, Nicole Belloubet et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin dont dépendent les Douanes, se rendront ainsi dans un centre social et donneront une conférence de presse à l'Évêché, l'hôtel de police de la cité phocéenne.

Théâtre de réguliers et sanglants règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, la ville a encore enregistré ce week-end une dizaine de personnes blessées par balles dans deux cités des quartiers nord.

Marseille, un territoire précurseur

Mais Marseille est aussi un territoire précurseur dans la méthode dite du "pilotage renforcé" qui s'appuie sur le décloisonnement du renseignement criminel entre différents services, avec des résultats jugés "probants" par les autorités en matière de lutte contre les stupéfiants.

Initiée depuis 2015 par plusieurs "figures" de la sécurité à Marseille dont certains ont depuis rejoint les couloirs de la place Beauvau, à l'instar de Laurent Nuñez, cette approche collective pourrait servir de fil rouge au plan "stups" dont les détails n'ont pas été dévoilés par les ministères concernés.

