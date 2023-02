DOCUMENT RTL - Un chauffeur VTC attaqué à la kalachnikov par un commando témoigne

Pris pour cible en pleine nuit par un commando d'hommes cagoulés durant son service le 11 janvier dernier, Hamza, chauffeur VTC de 27 ans, est un miraculé. Le jeune homme, dont la berline a été transpercée par 22 balles de kalachnikov alors qu'il déposait un client dans une cité des quartiers nord de Marseille, a accepté de témoigner au micro de RTL. Un récit également recueilli par La Provence.

Alors que son client sortait du véhicule, les tueurs ont ouvert le feu : "D'un seul coup je vois un mec qui descend de la voiture avec une kalachnikov, il commence à me parler et me dit 'il y a qui derrière ?'. Je lui réponds : 'il n'y a personne, je suis un VTC', et il ne me croit pas. Le temps que je remonte dans la voiture pour prendre la fuite, il commence à tirer", se souvient Hamza.

Touché à l'épaule et au dos, le jeune chauffeur se réfugie dans une épicerie de nuit : "Si je restais dans la voiture, le mec m'aurait tué direct. Alors je me suis réfugié dans un snack. Heureusement, la police est vite arrivée", explique Hamza. Ce dernier est alors pris en charge par un policier, ancien pompier : "C'est lui qui m'a sauvé la vie", poursuit le jeune homme.

Hamza, chauffeur VTC à Marseille a été blessé au dos par une kalachnikov le 11 janvier. Crédits : RTL

Blessé à l'épaule par une kalachnikov, Hamza, 27 ans, attend d'être indemnisé. Crédits : RTL Précédent Suivant

Une indemnisation qui pourrait tarder

Bloqué sur un lit médicalisé et traumatisé, le chauffeur espère désormais obtenir une indemnisation rapide, en tant que victime innocente de fusillade. L'enquête vient cependant de débuter, il faudra donc probablement attendre le procès pour qu'il puisse toucher quoi que ce soit.

